Максим Артамонов В Перми презентована памятная монета, выпущенная в честь 300-летия города Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми состоялась презентация памятной монеты, которую Центробанк России выспустил по случаю 300-летия города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Монета сделана из серебра 925 пробы, масса драгметалла в чистоте — 31,1 г, диаметр 39 мм.

На её лицевой части обозначен номинал, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора, масса драгоценного металла в чистоте, год выпуска и обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева. А на оборотной стороне — рельефные изображения герба города, Пермского театра оперы и балета, Егошихинского завода, портовых кранов и промышленных сооружений, а справа — рельефная надпись в две строки: «300 ЛЕТ».

По словам управляющего отделением по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России Алексея Моночкова, монета изготовлена с использованием технологии пруф. Благодаря этой технологии у монеты повышенное качество поверхности.

О том, что Банк России выпустил серебряную монету в честь 300-летия Перми, стало известно в апреле. Её тираж составил 3 тысячи.

В 2024 году Центробанк выпустит ещё одну монету, посвящённую Перми. Она выйдет в рамках серии «Города трудовой доблести». Её номинал составит 10 рублей, она будет выполнена из стали с латунным гальваническим покрытием и выпущена тиражом 1 млн экземпляров.

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