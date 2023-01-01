Максим Артамонов КСП: нарушений в законопроекте о перераспределении полномочий между администрацией Перми и краем нет Инициатива забрать ряд полномочий у мэрии поступила от губернатора в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Пермского края подготовила заключение на проект закона о перераспределении полномочий между администрацией Перми и правительством региона. Документ был опубликован в базе данных «Единый виртуальный кабинет депутата заксобрания».

По данным КСП, в законопроекте нет нарушений и недостатков, которые препятствовали бы его утверждению. Однако в контрольном органе обратили внимание на то, что в финансово-экономическом обосновании проекта нет информации о росте расходов краевого бюджета после передачи полномочий на региональный уровень.

В качестве возможного источника увеличения бюджетных расходов было названо сокращение дифференцированного норматива отчислений от налога, который взымается в краевой столице по упрощенной системе налогообложения (УСН). И если в следующем году Пермь планирует получить по этой системе 1,3 млрд руб., то в 2025 году — 1,4 млрд руб.

Напомним, в мае этого года губернатор Дмитрий Махонин инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. В частности, предполагается передача региональным властям полномочий в сферах образования (осуществление функций по назначению и увольнению руководителей муниципальных образовательных организаций), градостроительной деятельности (распоряжение земельными участками и земельный контроль).

Централизация полномочий на уровне Пермского края позволит оперативно решать вопросы в этих сферах и будет способствовать единообразию региональной политики и её совершенствованию, отмечали краевые власти.

В части торговой деятельности и рекламы от города к региону могут перейти полномочия по утверждению схемы НТО, а также схемы рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, по проведению торгов и заключению договоров.

Если закон будет принят, то региональные власти начнут отвечать за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами производства и потребления и др.

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