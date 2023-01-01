В Пермском крае обнаружен сидр производителя, от напитков которого погибли более 20 человек Продукция снята с продажи и отправлена на исследование Поделиться Твитнуть

В магазинах Пермского края обнаружена продукция самарской компании «Мистер Сидр», об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Сейчас продукция снята с реализации, её пробы отправлены на исследование. В ведомстве предостерегли жителей от покупки напитков данного производителя, или, если они уже приобретены, от употребления.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в торговых точках Прикамья обнаружен не яблочный, а вишнёвый сидр производителя, добавив, что на сегодняшний день пострадавших от употребления напитка в крае нет.

Также изданию 59.ru в полиции сообщили, что совместно со специалистами Роспотребнадзора выявляют опасный напиток и в случае обнаружения изымают из оборота.

Напомним, в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии произошло массовое отравление яблочным сидром компании «Мистер Сидр», в результате которого погибли, по последним данным, более 20 человек, несколько десятков отравились. Большая часть погибших приходится на Димитровград Ульяновской области. Индивидуальный предприниматель, который занимался производством напитка под брендом «Мистер Сидр», задержан в Самарской области. По одной из версий, в составе сидра был метанол. Возбуждено уголовное дело.

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