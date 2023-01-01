Алёна Бронникова Благоустройство нижнего яруса Слудской горки в Перми закончат к концу недели На объекте задействованы 70 человек и 6 единиц техники Поделиться Твитнуть

Фото из telegram-канала Артёма Балахнина

В Перми до конца недели закончатся работы по благоустройству нижнего яруса Слудской горки. Об этом в соцсетях сообщил министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин.

«Прошлая неделя завершилась традиционной инспекцией по стройкам краевой столицы вместе с губернатором. До конца недели благоустроители обещают завершить все работы на нижнем ярусе Петропавловской горки. Сроки и качество работ находятся на особом контроле», — написал он в своём telegram-канале.

В мэрии «Новому компаньону» рассказали, что на нижнем ярусе подрядчик ремонтирует лестницу, укладывает рулонный газон, устанавливает топиарии и высаживает кустарники. На верхнем ярусе рабочим поручено восстановить живую изгородь и устранить гарантийные замечания в отношении резинового покрытия. В целом задействованы 70 человек и 6 единиц техники.

В мае губернатор края Дмитрий Махонин побывал на объекте. Он проверил ход работ и отметил, что благоустройство верхнего яруса идёт к завершению, а нижний будет готов к 12 июня. Кроме того, он поручил подрядчику установить систему видеонаблюдения на всей территории Слудской горки.

Напомним, реконструкцию Слудской горки в центре Перми власти ведут в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Работы идут по нечётной стороне ул. Петропавловской — на участке от ул. Попова до ул. Крисанова.





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