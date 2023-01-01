На «Слудской горке» в Перми установят видеонаблюдение Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 13 мая лично проверил, как ведутся благоустроительные работы «Слудской горке» в Перми. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Он отметил, что благоустройство верхнего яруса практически завершено:

— На тротуарах выложили плитку, заасфальтировали дороги, выполнили озеленение, установили четыре детских и спортивных площадки. Подрядчик восстанавливает газоны, поврежденные во время установки освещения, и резиновое покрытие площадок. К 12 июня должен быть готов и нижний ярус. Дал поручение установить систему видеонаблюдения на всей территории «Слудской горки», чтобы вандалам было тут не разгуляться.

Напомним, реконструкцию «Слудской горки» в центре Перми власти ведут в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города. Работы идут по нечётной стороны ул. Петропавловской — на участке от ул. Попова до ул. Крисанова.

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