Максим Артамонов
В Прикамье под Кунгуром прорвало плотину
Местные власти заявили, что отремонтируют её
В Кунгурском округе Пермского края прорвало плотину, и вся вода из пруда у с. Калинино ушла в реку Большой Юг. Об этом сообщили местные жители.
По их словам, даже в половодье они не видели такого разлива реки, поэтому испугались и позвонили в экстренные службы.
Вода не затопила дома — только луга рядом с речкой. Сейчас от пруда осталась только лужа, которая с каждым часом становится всё меньше.
В пресс-службе Кунгурского муниципального округа изданию "КП-Пермь" пояснили, что знают о сложившейся ситуации и на месте уже были представители администрации.
«Было принято решение восстановить плотину, сделать её бетонной, чтобы такой ситуации впредь не повторилось. Угрозы жителям и их домовладениям нет», — рассказали власти.
Когда именно восстановят плотину, не сообщается, это зависит от того, как быстро чиновники смогут найти средства для её ремонта.
Пруд для жителей был единственным местом отдыха — там они ловили рыбу и купались.
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