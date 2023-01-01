Максим Артамонов В Прикамье под Кунгуром прорвало плотину Местные власти заявили, что отремонтируют её Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК Подслушано Калинино

В Кунгурском округе Пермского края прорвало плотину, и вся вода из пруда у с. Калинино ушла в реку Большой Юг. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, даже в половодье они не видели такого разлива реки, поэтому испугались и позвонили в экстренные службы.

Вода не затопила дома — только луга рядом с речкой. Сейчас от пруда осталась только лужа, которая с каждым часом становится всё меньше.

В пресс-службе Кунгурского муниципального округа изданию "КП-Пермь" пояснили, что знают о сложившейся ситуации и на месте уже были представители администрации.

«Было принято решение восстановить плотину, сделать её бетонной, чтобы такой ситуации впредь не повторилось. Угрозы жителям и их домовладениям нет», — рассказали власти.

Когда именно восстановят плотину, не сообщается, это зависит от того, как быстро чиновники смогут найти средства для её ремонта.

Пруд для жителей был единственным местом отдыха — там они ловили рыбу и купались.

Село Калинино находится в 100 км от Перми и 10-ти от Белогорского монастыря. С 2004 по 2020 год Калинино было административным центром Калининского сельского поселения. В 2021 году там проживали 2649 чел.

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