Мэр Перми отвёз гуманитарную помощь на Донбасс Градоначальник также встретился с бойцами батальона «Парма» Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Алексея Дёмкина

Глава Перми Алексей Дёмкин в конце прошлой недели побывал в городе Снежном Донецкой Народной Республики. Об этом мэр сообщил в своём telegram-канале.

«Съездили в Снежнянскую специальную школу-интернат № 42, в которой учатся и живут дети с ограниченными возможностями здоровья. Привезли оргтехнику: ноутбуки, лазерные принтеры», — написал градоначальник.

Вместе с ним в ДНР отправились директора пермских школ № 47 и 30 и гимназии № 7. Педагоги провели обучающие семинары по нормативно-правовому сопровождению инклюзивного образования для местных учителей.

«Методики сильно отличаются от общероссийских, и поэтому их нужно подтягивать до государственных стандартов», — прокомментировал Дёмкин.

Он также встретился с сотрудниками батальона ОМОН «Парма», пообщался с бойцами, посмотрел, как они расположены, передал письма от школьников со словами поддержки и обереги, созданные учениками.

Алексей Дёмкин встретился и со своим коллегой — главой города Снежное Александром Скворцовым.

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