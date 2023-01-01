У Центрального рынка Перми заработал мобильный пункт приёма на военную службу Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Александра Русанова

В Перми возле Центрального рынка начал работу мобильный пункт приёма на военную службу по контракту. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава администрации Ленинского района Александр Русанов, отметив, что на территории района это первый такой объект.

Процедура поступления на военную службу в мобильном пункте максимально упрощена. Любой пермяк от 18 до 65 лет может оставить там заявление на её прохождение. Также в пункте можно получить полную информацию об условиях военной службы по контракту, уточняет «Рифей».

Ранее сообщалось, что в Перми заработал мобильный пункт приёма на военную службу по контракту в микроавтобусе, который будет курсировать по отдалённым и спальным микрорайонам, останавливаться возле торговых центров, на территории общественных пространств и других участках, где есть значительный пешеходный трафик.

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