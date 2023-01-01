В Перми вандалы повредили арт-объект «Жук-скарабей» Разрушенную скульптуру восстановят Поделиться Твитнуть

фото: Виктор Михалев

В Перми неизвестные сломали арт-объект «Жук-скарабей», установленный в Саду камней недалеко от «Пермских ворот» (деревянной буквы «П»). Фото повреждённой скульптуры появились в городских пабликах.

Напомним, арт-объект был создан в рамках паблик-арт программы Музея современного искусства PERMM и установлен в краевом центре в 2011 году. Он полностью выполнен из автомобильных покрышек и представляет собой фигуру жука скарабея, катящего перед собой огромный резиновый шар.

Автор скульптуры — казахский художник, график, скульптор Молдакул Нарымбетов. Он скончался в 2012 году. Нарымбетов считался одним из ярчайших представителей современного искусства Казахстана.

Напомним, летом 2016 года скульптура уже подверглась акту вандализма. Неизвестные «украсили» скарабея желтой свастикой, а на шар нанесли число 666 и антисемитские лозунги.

Как сообщили в музее PERMM, разрушенную скульптуру восстановят.

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