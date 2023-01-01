Максим Артамонов В Перми отремонтировано историческое здание, которое займёт реготделение «Движения первых» Износ дома составлял 80% Поделиться Твитнуть

В Перми завершён капитальный ремонт трёхэтажного многоквартирного дома по адресу ул. Советская, 1. Подрядчик провёл комплексный ремонт крыши, фасада и фундамента. Специалисты также должны обновить системы электроснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Из регионального бюджета на капремонт дома было направлено порядка 10,8 млн руб.

Здание находится напротив социокультурного пространства «Завод Шпагина» и построено в 1941 году. На январь 2023 года его износ составлял 80%, при этом сам дом не был признан аварийным.

Напомним, в феврале стало известно, что в здании по ул. Советской, 1 будет официально размещаться региональное отделение российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Позже в Агентстве по делам молодёжи Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что дом по ул. Советской, 1 — это адрес регистрации юридического лица, а фактическим расположением пермского отделения РДДМ «Движение первых» планируется сделать Цех № 4 культурно-рекреационного пространства «Завод им. Шпагина». В этом месте располагается коворкинг «Точка кипения» и офисы региональных отделений различных общественных и молодёжных движений — Юнпресс-Пермь, Российский союз молодёжи, Волонтёры-медики, Волонтёры Победы и др. Эти пространства были организованы и введены в эксплуатацию в феврале 2020 года, тогда закончился первый этап реконструкции здания.

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