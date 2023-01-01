В Перми на 82-летнюю женщину упал навес остановочного комплекса Пенсионерке выплатят компенсацию в 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми завершился спор между пожилой женщиной и фирмой, производившей обустройство остановочного пункта.

Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, причина спора возникла в апреле 2022 года. Тогда на автобусной остановке на 82-летнюю пермячку обрушился металлический навес. Женщина получила травму ноги. Восстановление после травмы длилось более полугода, однако за всё время лечения и реабилитации пожилой женщины фирма, проводившая работы по установке остановочного комплекса, не предлагала помощь и даже не не интересовалась состоянием здоровья пострадавшей. Тогда в декабре 2022 года пермячка обратилась в суд с требованием взыскать с компании компенсацию морального вреда.

В ходе судебного разбирательства, состоявшегося в мае этого года, стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения: по его условиям компания обязалась выплатить пострадавшей 250 тыс. руб. Ходатайство было удовлетворено.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.