Максим Артамонов В отношении Константина Окунева могут составить восьмой протокол об административном правонарушении Пермские полицейские прислали бывшему депутату краевого парламента повестку Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Полиция Дзержинского района Перми прислала экс-депутату Законодательного собрания Пермского краю Константину Окуневу повестку для явки в отдел для составления протокола об административном правонарушении. Это будет уже восьмой по счёту протокол с начала российской спецоперации на Украине. Окунев опубликовал фотографию документа на своей странице ВКонтакте.

В повестке утверждается, что Константин Окунев в третий раз оскорбил честь и достоинство российского президента.

Политик должен прийти в полицию 13 июня.

Напомним, в 2022 году Дзержинский суд Перми рассмотрел пять административных дел в отношении Окунева, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России, использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодам Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 268 тыс. руб. Все штрафы оплачены.

В конце прошлого года в отношении Окунева прокурор Дзержинского района Перми возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Претензии правоохранителей вызвали посты в соцсети, размещённые политиком в августе, сентябре и октябре прошлого года, в которых он высказывал своё мнение по поводу СВО и электората президента РФ Владимира Путина.

В марте этого года по решению Дзержинского районного суда Перми Константин Окунев был признан виновным по ч. 4. ст. 20.1 КоАП РФ (повторное мелкое хулиганство). За пост о президенте России его оштрафовали на 150 тыс. руб. Политик уже погасил этот штраф.

Кроме того, у Окунева несколько раз блокировали страницу ВКонтакте.

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