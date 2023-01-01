В Березниках Пермского края двухлетний ребёнок едва не выпал из окна 11 этажа Трагедию предотвратили бдительные прохожие Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Березники

Днём 4 июня в городе Березники на ул. Ивана Дощеникова, 1 двухлетний ребёнок чуть не выпал из открытого окна квартиры на 11 этаже жилого дома. Случайные прохожие вовремя заметили мальчика и забили тревогу. Об этом пишет ВЕТТА.

Так как по домофону на вызов никто не откликался, местные жители сочли, что ребёнок остался один в квартире и может упасть. На место происшествия были вызваны пожарные.

Приехав, одни спасатели развернули автолестницу и начали подниматься к окну, другие проникли в подъезд и стали стучать в квартиру. В результате пожарным открыла старшая сестра мальчика. Как оказалось, она заснула.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.