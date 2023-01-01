Максим Артамонов В ходе спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края Иван Ташкинов Похороны военнослужащего состоялись 4 июня в Сылве Поделиться Твитнуть

Фото: Катерина Лежнева

В боях под Артёмовском (Бахмутом) в зоне российской спецоперации погиб уроженец Сылвы 32-летний Иван Ташкинов. Об этом сообщили родственники военнослужащего ВКонтакте.

Он служил в составе ЧВК «Вагнер». Обстоятельства его гибели на сообщаются.

Похороны военнослужащего состоялись 4 июня в Сылве, рассказали родственники.

Частная военная компания «Вагнер» — российская военизированная организация, основанная российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края Анатолий Лопатин. Ему было 28 лет.

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