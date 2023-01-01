Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Анатолий Лопатин Ему было 28 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины 13 марта погиб 28-летний Анатолий Лопатин, который жил в деревне Лопатина Степановского сельского поселения. Об этом сообщается в официальной группе Кудымкарского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».



Анатолий родился 18 июля 1994 года в Кудымкаре. Он окончил Сервинскую среднюю общеобразовательную школу, а после этого поступил в Юсьвинское профессиональное училище. Затем работал в Сочи в сфере строительства.

В спецоперации он участвовал в составе частной военной компании «Вагнер». Подробности и обстоятельства его гибели местные власти не уточняют.



Похороны Анатолия Лопатина состоится 5 июня.

Деревня Лопатина находится на левом берегу реки Иньвы восточнее от Кудымкара. Расстояние до райцентра составляет 8 км. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в этом населённом пункте проживало 125 человек (62 мужчины и 63 женщины).



По информации газеты «Парма новости», с начала спецоперации на Украине погибли уже не менее 32 уроженцев Коми округа.



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