Синоптики рассказали о погоде на неделю и на День города в Перми В праздничный день жары не будет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Впервые за три недели температура воздуха в Пермском крае вернётся в норму: июльская жара, начавшаяся в мае, закончилась. В целом предстоящая семидневка ожидается по сезону комфортной, при этом к выходным температура воздуха будет постепенно снижаться. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог.и.я».

Так, с 5 по 7 июня включительно в регионе будет переменная облачность с кратковременными дождями во вторник и среду, температура воздуха ночью +6…+11°С, днём +18…+23°С.

С 8 июня в регионе температурный фон несколько понизится, также возможны кратковременные дожди. В ночные часы будет не выше +4…+9°С, днём +15…+20°С. И такая погода сохранится до начала следующей недели.

В ГИС-центре Пермского университета считают, что к выходным и Дню города Перми в регионе похолодает до +14...+16°С, возможны небольшие дожди.





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