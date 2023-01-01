В Перми остановлены поиски студента, который мог оказаться в рабстве Поделиться Твитнуть

Как сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск», в Перми остановлен розыск 24-летнего студента. Его искали с 10 мая. Как пишут СМИ, было опасение, что юноша мог оказаться в работном доме, где его удерживают силой и не дают связаться с родными.

Однако выяснилось, что с молодым человеком всё в порядке. Когда поиск приобрёл широкую огласку, он нашёлся сам. Студент и не подозревал, что его разыскивают. Как оказалось, он действительно устроился на работу, причём вполне официальную.

Ранее сообщалось о завершении поисков в Пермском крае трёх пропавших девочек-подростков 14-16 лет из Лысьвы. В пятницу, 2 июня, школьницы ушли из дома на ул. Тургенева и пропали.





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