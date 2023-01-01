В Пермском крае остановлены поиски трёх пропавших без вести школьниц Поделиться Твитнуть

Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о завершении поисков в Пермском крае трёх пропавших девочек-подростков в возрасте 14-16 лет из Лысьвы. В пятницу, 2 июня, школьницы ушли из дома на ул.Тургенева и пропали.

В отряде пояснили, что несовершеннолетних нашли вечером 3 июня, все они живы. девочки найдены живыми. Где всё это время находились школьницы, не уточняется. «Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится в сообщении волонтёров.

Ранее сообщалось, что в Прикамье волонтёры закончили поиски 17-летнего подростка, который пропал из с. Дворец Очёрского района.













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