Максим Артамонов В Пермском крае нашли 17-летнего подростка Он ушёл из дома в ночь на 1 июня Поделиться Твитнуть

В Прикамье волонтёры закончили поиски 17-летнего подростка, который пропал накануне из с. Дворец Очёрского района. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на поисковый отряд «Регион 59».

Вечером 1 июня волонтёры сообщили, что подросток найден живым, не уточнив подробности.

Мальчик пропал в ночь на 1 июня, когда ушёл из дома и не вернулся. После этого его родственники обратились за помощью к волонтёрам и в полицию.

Напомним, волонтёры другого поискового отряда — Ирины Бухановой — ищут пропавшего 15-летнего подростка Марка Ерженкова. Он пропал 26 мая. Жителей Перми просят помочь в розыске.

Возможно, ребёнок находится в м/р Гайва в Орджоникидзевском районе города.

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