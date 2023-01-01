Волонтёры просят помочь найти пропавшего пять дней назад 15-летнего подростка Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда памяти Ирины Бухановой «Прикамье Поиск» просят жителей Перми помочь в розыске пропавшего пять дней назад 15-летнего подростка Марка Ерженкова.

Он исчез 26 мая. Возможно ребёнок находится в микрорайоне Гайва в Орджоникидзевском районе города.

Приметы пропавшего: на вид 15-16 лет, рост 156 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, короткая стрижка, карие глаза. На подростке была коричневая футболка, чёрные спортивные штаны, на ногах — тёмно-красные кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Марка, просьба позвонить в полицию по телефону 102 или волонтёрам по номеру 8 (922) 345-67-02.

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