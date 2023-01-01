Максим Артамонов Краевая прокуратура пытается обжаловать отказ суда возвращить участки Порта Пермь в госсобственность В ведомстве считают, что проданные объекты были приватизированы незаконно Поделиться Твитнуть

Борьба за влияние над ОАО «Порт Пермь» постепенно переходит в уголовную плоскость

Константин Долгановский

Прокуратура Прикамья подала апелляцию на решение Арбитражного суда Пермского края, который отказал возвращать в пользу государства участки речного порта и различные объекты инфраструктуры, принадлежавшие АО «Порт Пермь» и другим структурам. Эта жалоба поступила в суд 2 июня, к производству пока не принята, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В октябре прошлого года в краевой арбитраж поступило исковое заявление прокуратуры к территориальному управлению Росимущества, ООО «Порт Пермь», АО «Порт Пермь», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», ООО «Диджитал порт», а также к чешской компании «Далтамен, СЕ».

Надзорный орган требовал признать незаконными сделки, по которым АО «Порт Пермь» получило из федеральной собственности инфраструктурные объекты (трансформаторные подстанции, линии электропередачи и т.д.) и земельные участки в Перми и Кондратово.

В 2009 году спорные объекты были незаконно переданы Росимуществом АО «Порт Пермь», а затем они оказались в собственности других лиц.

До этого, в 2006 году, бизнесмен и ныне депутат Пермской городской думы Владимир Плотников, которому тогда принадлежал порт Пермь, выставил его на продажу. Он был продан трём компаниям, близким к бизнесмену Марку Ричу, который умер в 2013 году. После этого фактический контроль над активами получил выходец из Великобритании Чарльз Батлер.

Сейчас прокуратура требует вернуть имущество в госсобственность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.