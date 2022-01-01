Суд арестовал три десятка участков Порта Пермь и площадку «Диджитал Порта» Самый крупный арестованный участок имеет площадь 8,9 га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стало известно на какое имущество Порта Пермь Арбитражный суд Пермского края в рамках обеспечительных мер по иску прокуратуры наложил арест.

По данным «Коммерсант-Прикамье», это 31 земельный участок на берегу Камы, на Решетниковском спуске и на ул. Фоминской, в том числе под зданием «Терминал Порт». Самый крупный арестованный участок имеет площадь 8,9 га.

Также арестована площадка под бизнес-центром «Диджитал Порт».

Напомним, в Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление прокуратуры Прикамья к территориальному управлению Рос­имущества, ООО «Порт Пермь», АО «Порт Пермь», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», ООО «Диджитал порт», а также к чешской компании «Далтамен, СЕ». Надзорный орган требует признать незаконными сделки, по которым АО «Порт Пермь» получило из федеральной собственности инфраструктурные объекты и земельные участки. Истец просит также вернуть спорное имущество в собственность РФ.

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