Прокуратура требует вернуть государству имущество Порта Пермь На спорные активы наложен арест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление прокуратуры Прикамья к территориальному управлению Рос­имущества, ООО «Порт Пермь», АО «Порт Пермь», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», ООО «Диджитал порт», а также к чешской компании «Далтамен, СЕ». Надзорный орган требует признать незаконными сделки, по которым АО «Порт Пермь» получило из федеральной собственности инфраструктурные объекты и более 20 земельных участков. Истец просит также вернуть спорное имущество в собственность РФ. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Кроме того, надзорный орган обратился с ходатайством о наложении обеспечительных мер. В суде рассказали, что оно удовлетворено, на спорные активы наложен арест.

О причинах, по которым истец считает незаконными сделки, в материалах дела не говорится.

В Прокуратуре Пермского края и ООО «Порт Пермь» судебный спор не прокомментировали.

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