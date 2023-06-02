Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сценой концерта открытия фестиваля «Город встреч» станет теплоход, а зрительным залом — набережная В концерте примут участие группа «Чайф» и пермские артисты Поделиться Твитнуть

фото: офис "Пермь-300"

«Новому компаньону» стало известно, как будет организован концерт открытия фестиваля «Город встреч» 17 июня в Перми. Об этом изданию рассказал источник в проектном офисе «Пермь-300».

Концерт пройдёт на городской набережной: на склоне будут устроены сидячие зрительские ряды, променад станет танцевальным партером. В качестве сцены будет использован теплоход, который пришвартуется рядом с надписью «Счастье не за горами». Чтобы все зрители хорошо видели и слышали выступающих на палубе артистов, будет вестись видеотрансляция на два больших экрана.

Хэдлайнером концерта, как уже сообщалось, будет группа «Чайф», вместе с которой выступят пермские артисты. Так, планируется, что какие-то песни Владимир Шахрин споёт дуэтом с Зоей Бербер, а какие-то — под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов им. В.А. Салина Пермской краевой филармонии.

Кроме того, в концерте примут участие солист Пермской оперы Эдуард Морозов, Иван Алексеев с песней «Счастье не за горами» и пермские молодёжные самодеятельные коллективы: народный хореографический ансамбль «Солнечная радуга», танцевальный коллектив «Танц-класс», образцовый ансамбль танца «Дивертисмент», танцевальный коллектив Poscriptum, ансамбль народного танца «Камушка» и артисты народных цирковых студий «Люмьер» и «Грация».

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