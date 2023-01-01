Алёна Бронникова Пермяков зовут на ночную пробежку по набережной Желающие могут участвовать онлайн Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермякам предлагают поучаствовать в седьмом благотворительном забеге «На одном дыхании» по набережной, который пройдёт 21 июня. Администрация города сообщает, что мероприятие пройдёт в ночное время.

В дистанциях протяжённостью 1,65 и 5 км могут поучаствовать желающие любого возраста. Стоимость регистрации составляет от 600 до 1000 руб. Деньги будут перечислены благотворительной организации «Солнечный круг» на помощь в поиске наставников детям, оставшимся без попечения родителей, и в фонд «Берегиня» для оказания помощи тяжелобольным детям.

Сбор участников пройдёт у амфитеатра на набережной в 18:00. Затем пройдут корпоративная эстафета и забег в забавных костюмах. Старт для бегунов на дистанцию 1,65 м будет дан в 21:00, для желающих преодолеть 5 км — в 21:40. Итоги подведут до 23.00.

Участвовать смогут не только пермяки, в режиме онлайн к ним смогут присоединиться жители других регионов, а также желающие остаться дома и позаниматься на беговой дорожке. По информации мэрии столицы Прикамья, в прошлом году таким образом пробежало 352 человека из двух стран и 47-и городов России. На помощь детям за шесть прошлых лет организаторы смогли собрать более 2,2 млн руб.

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