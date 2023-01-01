Магазин «Гипер Лента» в Перми с 15 июня будет работать круглосуточно Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», с 15 июня магазин «Гипер Лента» по адресу: Пермь, ул. Революции, 13, переходит на круглосуточную работу. О смене режима администрация уже уведомила сотрудников.

Как отметил собеседник издания, продавцы «Гипер Ленты» всё равно выходят в ночную смену для раскладки товаров, «почему бы не открыть зал для посетителей и не повысить продажи?», — отметил он.

Сейчас магазин открыт для покупателей с 8:00 до 00:00.

Напомним, «Лента» летом 2021 года заключила соглашение о покупке Группы компаний «Семья» за 2,45 млрд руб. В результате сделки доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье увеличилась до 7%.

Гипермаркет «Семья» на ул. Революции поменял вывеску на «Гипер Лента» в ноябре прошлого года. За ночь в магазине переклеили рекламу, выставили фирменные ценники, а кассиров переодели в фирменную одежду сети.

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