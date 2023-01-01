Жительница Прикамья за два дня похитила у пенсионеров более 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае полицейские установили и задержали 21 -летнюю подозреваемую в хищении у троих пожилых местных жителей более 2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Оперативники выяснили, что девушка была участницей организованной преступной группы, в которой выполняла роль курьера. Мошенники обманывали пенсионеров, сообщая им по телефону, что их родственник стал виновником ДТП с пострадавшими и, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить крупную сумму денег. В мае только за два дня преступники таким образом похитили у пожилых людей в возрасте 84 и 79 лет их сбережения.

Сейчас девушка арестована. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.