В Берёзовском округе Прикамья выпал град размером с яйцо Синоптики отнесли это явление к разряду опасных Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Крупный град выпал 4 июня в селе Асово Берёзовского муниципального округа Пермского края. Диаметр градин (судя по фото около 3-4 см) явно соответствует критерию опасного метеорологического явления. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В университете отметили, что грозовые ячейки формируются сегодня, как на юге и востоке, так и на западе региона, поэтому есть вероятность гроз и ливней в Перми, в центральных, южных и восточных районах края ещё до подхода холодного фронта с запада. Сам фронт подойдёт вечером, уже в размытом виде, поэтому грозы ожидаются не повсеместно.

В МЧС ранее предупредили о грозах и ветре 4-5 июня, в ночь на понедельник в крае может похолодать до +6 градусов.

фото: ЧП Пермь

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