МЧС предупреждает жителей Прикамья о грозах и сильном ветре 5 июня Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В краевом управлении МЧС выпустили очередное предупреждение об ухудшении погодных условий в Прикамье. Так, ведомство со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии сообщает, что ночью 5 июня в регионе ожидаются сильная гроза. Об этом пишет ВЕТТА.

Во время прохождения грозового фронта порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы опустится резко опустится до +6...+8 градусов, днём будет не выше +20...+21 градуса.

Жителям рекомендовано при усилении ветра не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций и избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

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