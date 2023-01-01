Вячеслав Торчинский покинул Пермскую историческую комиссию по дому Романовых Поделиться Твитнуть

бюст Михаила Романова в Перми

permkrai.ru

В Прикамье существенно обновлён состав комиссии по увековечиванию в Пермском крае событий, связанных с историей Императорского дома Романовых. Указ губернатора опубликован на сайте краевого правительства.

Документом из состава комиссии выведены прежние руководители комитетов, министерств и ведомств, покинувшие должности в разное время, и введены их преемники.

Так, комиссию покинули бывший министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров, экс- председатель комитета ЗС Прикамья по социальной политике Сергей Клепцин, бывший начальник Госинспекции по охране объектом культурного наследия ПК Александр Жуковский, экс-руководитель агентства по делам архивов Прикамья Вера Никольская, бывший министр культуры края Вячеслав Торчинский и экс-зампредседателя краевого правительства Антон Клепиков.

Их места соответственно заняли Лариса Ведерникова, Сергей Ветошкин, Анна Князева, Наталья Новикова, Алла Платонова и Алексей Черников

Комиссия была создана в 2019 году. В указе о её создании говорилось, что целью органа является сохранение исторической памяти о значимых исторических событиях, происходивших на территории края, проведение мероприятий, направленных на увековечение этих событий, и придание им общественной значимости.

В частности, комиссия должна ежегодно организовывать 13 июня в Пермском крае проведение пермских научно-образовательных чтений «История Императорского дома Романовых» и проводить благотворительную акцию «Белый цветок» (акция впервые прошла в 1911 году по инициативе императора Николая II и его супруги Александры Федоровны). Также в задачи комиссии входят выработка предложений и мер для увековечения событий, связанных с историей Дома Романовых, участие в разработке правовых актов, содействие в продвижении на территории Пермского края национального историко-культурного проекта «Императорский маршрут» и реализации других общественных инициатив и государственных проектов.

Председателем комиссии был назначен митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

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