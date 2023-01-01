В Перми цены на маленькие квартиры выросли на 7,1%
Цены на маленькие квартиры продолжают дорожать по всей стране, за исключением шести городов. Об этом сообщает портал «Мир квартир». Его специалисты провели анализ цен на недвижимость площадью до 32 кв. м в 70 крупнейших населённых пунктах России.
В Перми с начала года произошёл рост цены квадратного метра в таких квартирах на 9,3%, достигнув 97,2 тыс. руб.
Больше всего подорожали «квадраты» в Магнитогорске (+16,1%), Челябинске (+15,8%), Новокузнецке (+13,6%).
Падение цены метра произошло лишь в 6 городах: Калининграде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске и Белгороде.
В среднем квадратный метр квартир площадью до 32 кв. м стоит 107,3 тыс. руб., и с начала года он подорожал на 4,6%.
Что касается средней цены предложения маленьких квартир, то в Перми она выросла на 7,1% до 2 млн 625,5 тыс. руб.
В плане роста наиболее отличились все те же Магнитогорск (+18,9%),Челябинск (+15,2%), Новокузнецк (+14,6%) и примкнувшая к ним Махачкала (+17,8%).
Снизилась стоимость лота в в тех же Калининграде (—3,1%), Санкт-Петербурге (—2,7%), Новосибирске (—0,3%), Москве (—0,2%), Белгороде (—0,1%), Краснодаре (—0,1%).
В среднем маленькая квартира по России стоит 2,9 млн руб, увеличившись с января 2023 года на 4,8%.
«Рост цен на малогабаритки соответствует росту на обычные квартиры вторичного рынка. Сейчас интерес к «вторичке» увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались неадекватно высоки, — объясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Дальше ситуация, видимо, будет развиваться подобным же образом: где-то цены на студии и маленькие «однушки» продолжат расти, а в столицах — сдуваться. В Москве и Петербурге баланс спроса и предложения оказался не в пользу продавцов — из-за бурного строительства и большой доли малогабариток до 32 кв. м в жилых проектах с первичного рынка на вторичный перешло слишком много квартир, и спрос не поспевает за пополнением экспозиции».
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