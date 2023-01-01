В Перми цены на маленькие квартиры выросли на 7,1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цены на маленькие квартиры продолжают дорожать по всей стране, за исключением шести городов. Об этом сообщает портал «Мир квартир». Его специалисты провели анализ цен на недвижимость площадью до 32 кв. м в 70 крупнейших населённых пунктах России.

В Перми с начала года произошёл рост цены квадратного метра в таких квартирах на 9,3%, достигнув 97,2 тыс. руб.

Больше всего подорожали «квадраты» в Магнитогорске (+16,1%), Челябинске (+15,8%), Новокузнецке (+13,6%).

Падение цены метра произошло лишь в 6 городах: Калининграде, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске и Белгороде.

В среднем квадратный метр квартир площадью до 32 кв. м стоит 107,3 тыс. руб., и с начала года он подорожал на 4,6%.

Что касается средней цены предложения маленьких квартир, то в Перми она выросла на 7,1% до 2 млн 625,5 тыс. руб.

В плане роста наиболее отличились все те же Магнитогорск (+18,9%),Челябинск (+15,2%), Новокузнецк (+14,6%) и примкнувшая к ним Махачкала (+17,8%).

Снизилась стоимость лота в в тех же Калининграде (—3,1%), Санкт-Петербурге (—2,7%), Новосибирске (—0,3%), Москве (—0,2%), Белгороде (—0,1%), Краснодаре (—0,1%).

В среднем маленькая квартира по России стоит 2,9 млн руб, увеличившись с января 2023 года на 4,8%.

«Рост цен на малогабаритки соответствует росту на обычные квартиры вторичного рынка. Сейчас интерес к «вторичке» увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались неадекватно высоки, — объясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Дальше ситуация, видимо, будет развиваться подобным же образом: где-то цены на студии и маленькие «однушки» продолжат расти, а в столицах — сдуваться. В Москве и Петербурге баланс спроса и предложения оказался не в пользу продавцов — из-за бурного строительства и большой доли малогабариток до 32 кв. м в жилых проектах с первичного рынка на вторичный перешло слишком много квартир, и спрос не поспевает за пополнением экспозиции».

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