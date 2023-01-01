Транспортная прокуратура занялась авиаинцидентом со следовавшим в Пермь самолётом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиапроисшсевтия со следовавшем по маршруту Минеральные воды — Пермь самолётом. Надзорный орган начал проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полётов, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, самолёт авиакомпании «Азимут» 3 июня, выполняя рейс Минеральные Воды — Пермь, приземлился в аэропорту Большое Савино с опозданием. Как передал telegram-канал Aviaincident, это произошло из-за сбоя системы предупреждения столкновения самолётов в воздухе (ТКАС).

В 02:25 мск экипаж судна доложил о неисправности системы, когда пролетал над Казахстаном, однако пилоты приняли решение продолжить полёт до аэродрома назначения.

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