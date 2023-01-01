Максим Артамонов В Перми с опозданием приземлился самолёт из Минеральных Вод Причиной стал сбой в системе предупреждения самолётов в воздухе Поделиться Твитнуть

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Самолёт авиакомпании «Азимут», который 3 июня выполнял рейс по маршруту Минеральные Воды — Пермь, приземлился в аэропорту Большое Савино с опозданием. Это произошло из-за сбоя системы предупреждения столкновения самолётов в воздухе (ТКАС). Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

В 02:25 мск экипаж судна доложил о неисправности системы, когда пролетал над Казахстаном, однако пилоты приняли решение продолжить полёт до аэродрома назначения.

В итоге самолет прибыл в пермский аэропорт в 05:43 по Перми — по расписанию он должен был прибыть 05:05. Обратно воздушное судно также вылетело с задержкой — в 07:49 вместо запланированных 06:15.

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