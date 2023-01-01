Стали известны подробности нападения пациента на врача онкодиспансера в Перми Он терроризировал медика с конца прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Заведующая отделением радиотерапии пермского онкодиспансера Евгения Печорина заявила, что бывший пациент пытался её убить несколько раз. Преследования начались с конца 2022 года. Об этом врач рассказала изданию Properm.ru.

Мужчина чуть старше 50 лет поступил в медучрждение год назад из другой пермской больницы с серьезным диагнозом — глиобластома головного мозга. Из онкодиспансера его сразу отправили в институт Бурденко, где прооперировали. После он прошёл химиолучевое лечение в Перми, которое не помогло. От проведения химиотерапии пациент отказался, покинул стационар и должен был продолжать поддерживающее лечение у врача по месту жительства.

В декабре 2022 года пациент стал приходить в отделение и в агрессивной форме требовать, чтобы ему «сделали обратно». В январе 2023 года от преследований пациента медики вынуждены были укрыться в кабинете (мужчина угрожал Печориной убийством) и вызвать ГБР.

В марте мужчину снова пришлось выводить из лечебного учреждения с помощью группы быстрого реагирования.

19 мая Евгения Печорина приехала на работу в 7:30. При переходе из одного здания в другое, примерно в 08:06, в пустом коридоре поджидавший ей пациент набросился на неё и начал бить по голове, на крик доктора прибежала охрана и оттащила нападавшего. У медработника диагностировано сотрясение мозга и ссадины.

Через неделю мужчина вернулся, заблокировал двери ординаторской и требовал позвать к нему другого лечившего его врача. Только после этого случая, мужчину госпитализировали в психиатрическую лечебницу на Банной горе. Там он пробудет месяц.

«А через месяц что? Он придет снова?» — спрашивает Евгения Печорина. Она серьезно опасается за свою жизнь.

О нападении пациента на врача онкодиспансера в Перми «Новый компаньон» писал накануне.

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