Максим Артамонов
В Перми на врача онкодиспансера напал пациент, который лечился от рака
У медработника диагностировано сотрясение мозга и ссадины
В Перми бывший пациент краевого онкологического диспансера напал на заведующую отделения лучевой терапии, которая лечила его от рака. Происшествие случилось ещё 19 мая. Информацию об этом сообщает telegram-канал «КомиссарЪ».
По данным telegram-канала, инцидент произошёл несколько дней назад в помещении этого же отделения, у кабинета врача. Это была якобы «попытка убийства врача». Напавший мужчина скрылся, но впоследствии его нашли. У врача диагностировали сотрясение и лёгкие ссадины.
В пресс-службе краевого минздрава «Новому компаньону» подтвердили факт происшествия.
«Действительно, такой случай был. Врачом уже написано заявление в соответствующие органы. В принципе, это всё, что могут сказать по этому случаю», — сообщил пресс-секретарь ведомства. Он добавил, что «это уже не первый случай, когда данный пациент нападал на врача».
Как уточняет 59.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Пермскому краю, 19 мая в отделе полиции Индустриального района был зарегистрирован материал проверки по поводу инцидента в больнице. По его результатам будет принято процессуальное решение.
Пермский краевой онкологический диспансер — одно из крупнейших медицинских учреждений Пермского края. Его возглавляет Зинаида Акишина.
На сегодняшний день в диспансере работает 157 врачей, из них 89 имеют высшую квалификационную категорию, трое являются заслуженными врачами Российской Федерации, двое имеют учёную степень доктора медицинских наук, восемь врачей — кандидаты медицинских наук. Большинство из них стажировались и участвовали в научных конференциях в США, Англии, Германии, Австрии, Ирландии, Польше, Франции, Греции и других странах.
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