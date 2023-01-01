Губернатор рассказал, когда исчезнут пробки в районе площади Гайдара в Перми Минстрой начал проектировать новую развязку на участке дороги Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал важные дорожные стройки в Перми.

В частности, он побывал в районе железнодорожного вокзала Пермь-2, где строится большой транспортный узел, состоящий из третьего этапа ул. Строителей, новых тоннелей под Транссибом, ул. Локомотивной и кольца на пл. Гайдара.

«На тоннелях приступили к самой важной части — выемке грунта, уже пройдено более 6 метров, — сообщил губернатор. — После завершения всех работ решится проблема с пробками на кольце площади Гайдара. Поручил краевому минтрансу приступить к проектированию изменений дорожной развязки на этом участке».

Также глава региона посетил строительную площадку трассы ТР-53, где сейчас основные работы сосредоточены на будущем мосту через Иву. Уже готовы три опоры из семи, с марта ведётся надвижка пролётного строения — основной конструкции моста.

«Подрядчик набрал хорошие темпы, надо их сохранять — объект масштабный и долгожданный», — прокомментировал Дмитрий Махонин.





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