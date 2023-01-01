В Пермском крае водитель фуры снял на видео танцующего у дороги медведя Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Земля медведей"

Водитель фуры поделился в социальных сетях видео медведя, который вышел к трассе возле деревни Тупица в Ильинском округе Пермского края. На кадрах видно, как медведь выходит к дороге и встаёт на задние лапы.

С приближением машины медведь пятится на двух лапах и наблюдает за шофёром, а затем разворачивается и пускается наутёк в лес. «Ты что, друг? Потерялся что ли?» — слышится за кадром голос водителя.

Видео уже разошлось по пабликам и вызвало живой интерес.

Вот некоторые комментарии из соцсетей: «Станцевал ещё!», «Попутку ловит», «Хорошенький ! Веселенький такой!», «А где балалайка?», «Главное не прикармливать, иначе будет ходить к дороге».

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