Андрей Стрельцов
Капитан «Молота» продлил контракт с клубом
Арсений Ерохин продолжит выступление за пермскую хоккейную команду. Об этом сообщает пресс-служба «Молота». Клуб и защитник, являвшийся капитаном команды, оформили новое соглашение на следующий сезон.
Отметим, что Ерохин в ушедшем чемпионате стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников «Молота».
Хоккеист является воспитанником пермской школы хоккея. На взрослом уровне дебютировал в составе «Молота-Прикамье» в сезоне 2011/12. В этом же году был вызван в юниорскую сборную России, в составе которой выступил на Мировом Кубке Вызова.
За пермский клуб игрок выступал с 2011 по 2019 год, а также с 2021 по 2023 год.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.