Андрей Стрельцов Капитан «Молота» продлил контракт с клубом Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Арсений Ерохин​ продолжит выступление за пермскую хоккейную команду. Об этом сообщает пресс-служба «Молота». Клуб и защитник, являвшийся капитаном команды, оформили новое соглашение на следующий сезон.

Отметим, что Ерохин в ушедшем чемпионате стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников «Молота».

Хоккеист является воспитанником пермской школы хоккея. На взрослом уровне дебютировал в составе «Молота-Прикамье» в сезоне 2011/12. В этом же году ​был вызван в юниорскую сборную России, в составе которой выступил на Мировом Кубке Вызова.

За пермский клуб ​ игрок выступал с 2011 по 2019 год, а также с 2021 по 2023 год.

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