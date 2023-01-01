В районе Северного кладбища Перми 3 и 4 июня закроют движение личного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с православным праздником Святой Троицы в Перми, в районе Северного кладбища 3 и 4 июня закроют движение личного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Движение будет закрыто с 7:00 до 17:00 по нечётной стороне ул. Якутской на участке от ул. Светлогорской до ул. 1-й Красноборской в Дзержинском районе. При этом городской пассажирский транспорт продолжит курсировать.

В районе Южного кладбища будет организован временный остановочный пункт для городских автобусных маршрутов № 1, 5, 8, 14, 25, 33, 61 и 75.

Автомобилистам предложено заранее выбрать пути объезда.

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