Максим Артамонов Александр Бастрыкин ждёт от следкома по региону доклад о гибели семимесячного ребёнка в Перми Результаты расследования уголовного дела должен представить Денис Головкин Поделиться Твитнуть

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о промежуточных результатах расследования преступления по поводу гибели семимесячного ребёнка в Перми, который сгорел в детской коляске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее следком по региону возбудил уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка от ожогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 27 мая семимесячный ребёнок находился дома вместе с трёхлетним братом и матерью. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трёхлетний мальчик поджёг одеяло, на котором семимесячный ребёнок лежал в коляске. Из-за этого младенец получил термические ожоги, с которыми был госпитализирован. На следующий день он скончался.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства преступления. Во время расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту происшествия. По данным СМИ, трагедия произошла в семье, стоящей на учёте в ПДН.

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