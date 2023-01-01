Максим Артамонов В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семимесячного ребёнка Он заживо сгорел в своей коляске Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В следкоме по региону возбудили уголовное дело по факту смерти семимесячного ребенка от ожогов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, происшествие случилось 27 мая. Семимесячный ребёнок находился дома вместе с трёхлетним братом и матерью. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, трёхлетний мальчик поджёг одеяло, на котором семимесячный ребёнок лежал в детской коляске. Из-за этого ребёнок в коляске получил термические ожоги, с которыми был госпитализирован. На следующий день он скончался.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства преступления. Во время расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту происшествия.

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