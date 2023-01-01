Максим Артамонов В 2022 году более 114 тысяч человек поддержали проекты «Дедморозим» В пермском благотворительном фонде подвели итоги года Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

В благотворительном фонде для детей-сирот и детей со смертельно опасными заболеваниями «Дедморозим» рассказали об итогах работы в 2022 году. За это время 114 024 человека пожертвовали более 60 млн руб. Об этом сообщили координаторы фонда на официальной странице ВКонтакте.

За это время к «Дедморозим» присоединились 307 волонтёров, 82 компании и партнёра.

Кроме того, тысячи зрителей Первого канала поддержали проект «Вернуть будущее».

В прошлом году «Дедморозим» стал частью региональной медицинской системы, и это позволило 295 подопечным проекта «Больше жизни» вовремя получить качественную помощь

За минувший год пермяки спасли сердце младенца и уберегли ещё 68 детей от смертельного риска, участвуя в проекте «Скорая чудес».

За это время 575 жителей Пермского края вступили в Национальный регистр доноров костного мозга, чтобы помочь победить лейкоз, лимфому и другие смертельно опасные заболевания. В родных семьях остались пять новорождённых и 148 ребят.

Официально фонд «Дедморозим» в качестве некоммерческой организации был зарегистрирован в 2012 году, однако его история началась за четыре года до этого — в 2008-м. Тогда на городском форуме Teron.ru пользователи написали о 12-летней Сюзанне Кудашевой, которая жила в приюте и перенесла сложную операцию, из-за которой на несколько месяцев была прикована к постели.

Форумчане решили поддержать девочку и подарили ей куклу. Впоследствии и ещё несколько пользователей форума, которые затем стали основателями и сотрудниками фонда, решили исполнить новогодние желания других детей-сирот. Так родился проект «Дедморозим».

«Новый компаньон» уже писал, как благотворительные организации, в том числе фонд «Дедморозим», работают в новых условиях.

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