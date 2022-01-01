Максим Артамонов С надеждой на чудо Как работают благотворительные организации в новых условиях Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Как рассказала координатор фонда для детей-сирот и детей со смертельно опасными заболеваниями «Дедморозим» Инна Бабина, за последние месяцы увеличилось количество обращений за адресной помощью и сборов средств. Сейчас на сайте фонда открыто 30 сборов для детей, хотя в прежние годы такого не было ни разу.

«Конечно, у такого увеличения нет одной-единственной причины. Оно связано с тем, что выездная паллиативная служба (Служба качества жизни) расширила работу, взяла на сопровождение больше подопечных, чем в прошлые годы, — объясняет Инна Бабина. — Больше подопечных — больше потребностей — больше сборов. Но изменения связаны и с тем, что экономическая ситуация становится сложнее и семьи обращаются за поддержкой, потому что теперь не могут так же, как и прежде, справляться с расходами, связанными с уходом за тяжелобольными детьми».

Изменилась и структура поддержки, особенно в корпоративном сегменте. Например, снижаются объёмы финансовой помощи со стороны крупного бизнеса, усложняются и удлиняются процессы принятия решений об оказании поддержки. Эта тенденция проявит себя сильнее в конце этого и начале следующего года, поскольку традиционно это время, когда крупные компании активно делают пожертвования, считают в фонде.

В то же время на уровне прошлого года и без серьёзных изменений остаётся объём помощи от частных жертвователей.

«Невероятно ценно, что люди по-прежнему находят возможность помогать, считают это важным и направляют деньги на помощь конкретным детям или доверяют фонду распределение пожертвования на те направления, где поддержка сейчас нужна сильнее всего», — пояснила Инна Бабина.

При том что уровень поддержки остаётся прежним, растёт запрос на помощь, и поэтому фонд ищет новые источники финансирования для своих проектов и возможности расширить группу поддержки для своих подопечных.

Если сравнивать март 2021 и март 2022 года, то соотношение будет следующим: 3,2 млн руб. было перечислено в прошлом году и 3,3 млн руб. — в этом.

В апреле 2021 и апреле 2022 года соотношение уже такое: 1,6 млн руб. к 2,3 млн руб. Это связано с тем, что «Дедморозим» активно закупал в срочном порядке медоборудование и питание, больше призывал людей жертвовать на помощь подопечным.

В июле 2021 и июле 2022 года количество пожертвований осталось на прежнем уровне: 1,5 млн руб. Это данные о пожертвованиях, поступивших через банковский счёт, сайт фонда, платформы для сбора средств, — то есть всё это пожертвования частных лиц.

Ещё одна сложность, возникшая на фоне СВО, касается работы на системные изменения в сфере помощи детям. Координаторы и волонтёры вынуждены уделять больше внимания помощи каждому конкретному ребёнку в его конкретной жизненной ситуации. А из-за роста количества обращений остаётся меньше времени на системную работу с детьми.

Кроме этого, организаторы фонда говорят, что сложнее становится привлекать ресурсы. Речь идёт не о покупке медоборудования или оплате анализа, результат которого будет виден в ближайшей перспективе, а об оплате труда специалистов по социальной работе и юристов, которые подготовят официальные письма, аналитические записки, обращения в профильные департаменты и министерства.

«Всё это влияет на помощь сразу всем детям с похожей проблемой, но результаты будут видны только на дистанции. К тому же системные решения, как правило, связаны с тем, чтобы мотивировать государство лучше заботиться о детях — например, выделять больше финансирования на покупку медицинского оборудования или специального питания для всех нуждающихся в нём детей в Пермском крае. Этого сложно добиться в текущей ситуации», — отметила координатор фонда «Дедморозим».

Дневной центр помощи бездомным «Территория передышки»

В пермской благотворительной организации «Территория передышки», которая помогает людям, оказавшимся на улице, произошли более значимые изменения.

В дневном центре количество тех, кто обращается за помощью впервые, в октябре 2022 года по сравнению с январём выросло на 73,5% (177 человек в месяц против 102). Если сравнивать с октябрём 2021 года, то количество таких людей выросло на 98,8%.

С января по октябрь текущего года количество обращений в дневной центр увеличилось больше чем в два раза — на 119,9% (629 обращений против 286). По сравнению с октябрём 2021 года обращений стало больше на 102%.

Также выросло число подопечных в одном из проектов организации — «Еда на колёсах». На стоянках автобуса, который развозит горячие обеды, количество людей в октябре 2022 года по сравнению с январём увеличилось более чем в два раза — на 106,9% (387 человек в октябре против 187 в январе). Если сравнивать с октябрём 2021-го, то людей стало больше на 77,5%.

По сравнению с январём 2022 года в октябре количество порций, выданных на автобусе «Еда на колёсах», увеличилось на 150% (1599 порций против 639). По сравнению с октябрём 2021-го количество порций выросло на 98,6%.

В октябре по сравнению с началом года (январь) количество частных пожертвований уменьшилось на 1,92%. А если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года (октябрь), то оно уменьшилось на 9,95%. В целом же за 10 месяцев текущего года число частных пожертвований по сравнению с предыдущим годом стало на 21% больше.

«При этом, к сожалению, мы не выиграли ни одного антикризисного гранта. До конца года мы потеряем по крайней мере четырёх сотрудников из постоянной команды (у нас в начале года было 15 человек), — поясняет руководитель «Территории передышки» Анна Фадеева, — в основном из-за того, что выдерживать увеличивающуюся нагрузку в нашей и так непростой сфере на фоне постоянной тревоги и напряжения становится тяжело».

Сотрудники организации отмечают, что стало больше обращений от людей за продуктами, лекарствами. Это связано с увеличением стоимости продуктов. Выросло также количество небездомных клиентов — людей, чья жизненная ситуация резко ухудшилась, и людей, которые обращаются за питанием и продуктами (с апреля — на 5—10 человек в день).

Некоторые волонтёры прекратили сотрудничество из-за большой занятости и необходимости зарабатывания средств.

Руководителям организации пришлось решать также вопрос о медиаподдержке, наступил период адаптации к новой реальности. Многие СМИ, в которых размещались публикации о «Территории передышки», были заблокированы, некоторые соцсети в РФ оказались под запретом. В связи с этим упали медиаохваты (например, охваты сториз были 250 человек, а стали 100+). В России перестал работать сервис email-рассылок для связи с донорами MailChimp. В этих условиях организация стала активнее вести Telegram-канал.

Что касается закупок и финансов, то если один новогодний подарок для бездомного человека (в него входят средства гигиены, продукты, конфеты, тёплая вещь) в 2021 году стоил для организации 400 руб., то в 2022 году он уже обходится в 800 руб. То есть в два раза дороже. С декабря на 3000 руб. поднимается арендная плата, где находится «Территория передышки».

«Стало труднее и с партнёрами. Некоторые из тех, кто ранее помогал, стали меньше помогать или отказались совсем. Нам сложнее стало находить партнёров, а также уменьшился процент соглашений на предложение о благотворительном сотрудничестве. И сейчас мы тратим больше времени на поиск тех, кто согласится. Например, нужно предложить сотрудничество 20—25 столовым, в результате только с одной будет установлено сотрудничество, а четыре будут под вопросом», — рассказала Анна Фадеева.

Приют для бездомных животных «Матроскин» и социальная столовая

Руководитель фонда «Добрый мир» Галя Море, куда входят приют для бездомных кошек «Матроскин» и социальная столовая, отмечает, что количество посетителей столовой неуклонно растёт. Если до февраля 2022 года было меньше 100 посетителей в день, то сейчас уже доходит до 130—140 человек.

А из приюта «Матроскин» люди стали чаще забирать кошек — в среднем на 10—15%. При этом у фонда стала частично меняться сфера деятельности, потому что у людей появились новые потребности: например, им нужна помощь с вывозом своего питомца за границу, чего раньше не было. Приют помогает пермякам с оформлением справок и консультирует о том, как им выехать вместе с питомцами.

«В целом ситуация неблагоприятно сказалась на деятельности фонда и приюта в плане поиска поставок лекарств, вакцин и кормов, — объясняет Галя Море. — На данный момент в Перми совсем нет иностранных вакцин от бешенства. А иностранные вакцины — это как раз путёвка для животных с хозяином в новую страну. Нет просто вакцин от болезней кошек, и это очень сильно сказывается на жизни приюта, потому что котики болеют, им нужно покупать антибиотики, но они иностранные. Это такой замкнутый круг, из которого невозможно выйти, не делая большие запасы кормов, лекарств и вакцин».

Она обратила внимание на то, что когда открывается «окно продаж» на вакцины, то в него встают практически все ветклиники. При этом стоимость вакцин выросла в два с половиной раза — с 350 до 1000 руб.

«Это говорит о том, что у нас очень сильно повысились расходы, и если раньше мы говорили, что приюту для существования нужно порядка 150 тыс. руб. в месяц (без учёта ветеринарных услуг для животных, которым нужна экстренная помощь), то сейчас эта сумма выросла до 300 тыс. руб. Эти деньги необходимы просто для поддержания текущей деятельности», — отметила руководитель фонда.

Галя Море привела пример с новорождёнными котятами, которых очень часто выкидывают на улицу. Волонтёры приюта выкармливают их специальной смесью Royal Canin. Сейчас её нет в наличии, и приходится заказывать из Казахстана. До спецоперации такая молочная смесь для выкармливания котёнка на неделю стоила 2 тыс. руб., а сейчас — 6 тыс. руб.

Таким образом, расходы организации существенно выросли, поэтому руководители фонда занялись фандрайзингом, стали больше обращаться в организации, потому что понимают, что сейчас «просто заняты выживанием» и поиском ресурсов. В то время как раньше «Матроскин» мог направлять какие-то излишки на поддержку других приютов и помогать им приобретать необходимые лекарства.

«Есть ещё большая проблема в том, что какая-то часть наших благотворителей уехали за границу. У них закончились средства на российских счетах, и они не могут переводить нам деньги, потому что, получая эти пожертвования из-за рубежа, мы можем стать иноагентами». Это тоже очень пугает и расстраивает», — констатирует основательница «Матроскина».

Параллельно со всем этим ворохом проблем, которые возникли на фоне спецоперации, у «Матроскина» много своих трудностей с помещением, из которого прокуратура пытается выселить питомцев. И если ещё на текущие расходы руководители приюта как-то собирают средства, то о новом помещении пока приходится только мечтать.

В то же время, по словам Гали Море, с социальной столовой немного проще, потому что, несмотря на удорожание продуктов питания, у фонда есть хотя бы грантовые средства на оплату аренды и выплату зарплаты.

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