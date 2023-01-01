У самолёта, выполнявшего рейс в Пермь, отказали тормоза Инцидент произошёл в ночь на 31 мая Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Как сообщает telegram-канал Aviaincident, 30 мая в 23.53 мск экипаж воздушного судна B-737-800, приступившего к выполнению рейса Москва (Внуково) — Пермь (Большое Савино), принял решение вернуться с маршрута руления на стоянку по причине проблем с тормозной системой.

В информации сказано, что самолёт выполнял рейс PBD433, эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа».

По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, данный рейс прилетел в Пермь с опозданием.

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