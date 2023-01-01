Максим Артамонов В Перми на Западном обходе перевернулся бензовоз с цистерной топлива (видео) О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Утром 1 июня произошла авария на Западном обходе Перми, где в районе д. Кондратово бензовоз пробил ограждение и съехал в кювет. Об этом сообщает 59.ru.

Как уточняет издание, грузовик сначала врезался в автомобиль в Honda Civic, а затем оказался в кювете. Кабина бензовоза развернулась практически на 180 градусов. После аварии на трассе образовалась пробка.

У легкового автомобиля после ДТП выломалась левая задняя дверь. О пострадавших не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.