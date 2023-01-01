Максим Артамонов Синоптики прогнозируют в Пермском крае тёплый и сухой июнь В начале месяца могут быть грозы Поделиться Твитнуть

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в июне средняя температура воздуха в Прикамье будет на 1-3 градуса выше нормы, а осадков — меньше нормы на 20-40%. Погода прогнозируется существенно теплее и суше, чем в июне прошлого года, но холоднее, чем в 2021 году.

В Пермском крае тепло сохранится 1-4 июня, но сильной жары уже не будет. Максимальная температура воздуха составит +22…+27 градусов. Осадки ожидаются 1 июня в виде локальных ливней - в основном, в восточной и северной части края, 2-3 июня впервые за два месяца есть вероятность дождей на юго-востоке (но они не будут повсеместными). 3 июня вероятны грозы и в Перми.

Наиболее вероятен дефицит дождей в середине месяца. В конце июня ожидается завершение периода засухи на юге региона.

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