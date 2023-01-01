Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался Михаил Шаламов Писателю было 65 лет Поделиться Твитнуть

Михаил Шаламов / фото взято из соцсетей

В последний день мая скоропостижно скончался наш коллега — писатель, журналист и издатель Михаил Шаламов, один из талантливейших пермских прозаиков-фантастов, обладатель великолепного чувства юмора, прекрасный друг и семьянин.

Как журналист он сотрудничал с многими городскими, краевыми и районными газетами. Начинал в «Мотовилихинском рабочем», публиковался в «Звезде», «Пятнице» и других периодических изданиях, последние годы трудился в газете Пермского района «Нива».

Во второй половине 1980-х годов был главным редактором издательства «Янус» и стал инициатором множества интересных издательских проектов, в том числе «пермского Майн Рида».

Как писатель-фантаст в 1980-90-е годы был широко известен за пределами Пермской области. Большую популярность получили сборник рассказов «Серая хризантема», детективно-фантастическая повесть «Строгий заяц при дороге» и другие произведения.

В последние годы Шаламов мало публиковался, но в июне нынешнего года в московском издательстве «Престиж бук» должен выйти сборник его повестей. Готовы к публикации ещё один сборник рассказов и сказки, которые Шаламов сочинял на протяжении нескольких лет.

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