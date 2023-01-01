Законодатели Поволжья предложили снизить налоговую нагрузку для ряда предприятий Заседание Ассоциации законодателей ПФО проходит сегодня в Перми Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Руководители региональных парламентов Поволжья направят федеральному правительству рекомендации с предложением предоставить предприятиям-участникам научно-образовательных центров (НОЦ) налоговые и таможенные преференции. Они нужны для мотивации бизнес-организаций к разработке новых прорывных технологий. Об этом говорится в сообщении telegram-канала парламента Прикамья.

Кроме того, законодатели считают важным снизить налоговую нагрузку для предприятий, которые производят продукцию по новым отечественным технологиям, либо с применением отечественных аналогов импортного оборудования, до выхода их на проектную мощность.

Решение принято на заседании Ассоциации законодателей ПФО, которое проходит 1 июня в Перми.

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