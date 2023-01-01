В МЧС Прикамья предупредили о грозах и сильном ветре 1 июня Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 1 июня на территории Прикамья вновь ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах пройдут грозы, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим спасатели призывают граждан не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также резко не тормозить.

«Об опасных погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения сообщите родным и знакомым», — призвали в МЧС.





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