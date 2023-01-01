В Перми вводится несколько временных автобусных остановок Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 1 июня для удобства пассажиров в краевом центре вводятся несколько временных автобусных остановок.

Так, в связи с религиозными праздниками «Семик» и «Троица» 1 и 4 июня появятся временные остановочные пункты автобусов у городских кладбищ. В частности, для маршрутов № 22, 23, 32 и 58 вводится временная остановка в обоих направлениях у кладбища «Банная гора». Кроме того, все маршруты, проходящие по Южной дамбе, станут совершать остановку у Южного кладбища.

На время прекращения трамвайного сообщения с Индустриальным районом из-за строительных работ на ул. Карпинского также вводится дополнительная остановка на маршрутах № 13, 27 и 62. Автобусы будут останавливаться на остановке «Улица Стахановская» при движении в центр города.

«Это позволит пассажирам совершать пересадку на компенсационный маршрут № 3к на одном и том же остановочном пункте», — отметили в мэрии.

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